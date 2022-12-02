Происшествия 02 декабря 2022, 18:50 Ребенок получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте в Санкт-Петербурге

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Девочка в возрасте 10 лет сломала позвоночник, когда прыгала на батуте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Происшествие случилось в торговом центре на Пулковском шоссе. После очередного прыжка ребенок ощутил сильную боль в спине. Родители вызвали скорую помощь, школьницу забрали в больницу. Там у нее обнаружили закрытый перелом позвонка в грудном отделе.

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Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии. Правоохранители выясняют все детали случившегося.

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