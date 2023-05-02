Происшествия 02 мая 2023, 17:14 Ребенок получил ожоги языка и пищевода после напитка в кафе Девятилетний ребенок получил ожоги языка и пищевода, выпив в кафе сок из бутылки РИА «Новости»

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Девятилетний ребенок попал в больницу после того, как выпил сок из бутылки в одном из кафе столицы. Врачи диагностировали у него химический ожог языка и пищевода. Сейчас правоохранители принимают решение о возбуждении уголовного дела, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

По предварительным данным, 1 мая девятилетний ребенок с мамой зашли в одно из кафе по улице Солянка в Москве. Там ребенок выпил сок из бутылки.

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«Впоследствии в медицинском учреждении у мальчика был диагностирован химический ожог языка и пищевода. Предварительно, в бутылке находился не сок, а неустановленная химическая жидкость», — уточнили в ведомстве.

Сейчас правоохранители проводят проверку случившегося и принимают решение о возбуждении уголовного дела по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Процесс контролирует прокуратура столицы.