Происшествия 21 августа 2023, 15:44 Ребенок получил множественные ранения после взрыва в ЛНР Минздрав: ребенок в ЛНР получил ранения после взрыва неустановленного предмета РИА «Новости»

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Подросток, пострадавший при взрыве неизвестного предмета в ЛНР, попал в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко в своем Telegram-канале.

«Экстренно эвакуирован в ЛРДКБ. Состояние ребенка оценивается как тяжелое», — написала она.

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Несовершеннолетний, которому исполнилось 13 лет, наткнулся на неустановленный предмет возле водохранилища в Красном Луче, прогремел взрыв. Подросток получил проникающее ранение левого глаза, разрыв барабанных перепонок, рваные раны на правой руке и множественные осколочные ранения.

Ранее граната взорвалась на территории детского дома-интерната в ЛНР. Четыре человека получили ранения, боеприпас сдетонировал в учреждении, расположенном в Краснодоне. По предварительным данным, гранату принес один из постояльцев.