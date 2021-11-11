Ребенок погиб во время пожара в Самарской области

В Сызрани во время пожара в частном доме погиб шестилетний ребенок. Спасатели обнаружили тело мальчика после разбора завалов, написал «Царьград».

Происшествие случилось 10 ноября в деревянном доме по улице Аэродромная. Прибывшая на место бригада пожарных тушила пожар на протяжении двух часов. В устранении ЧП были задействованы 40 человек и 12 единиц техники.

Когда огонь был полностью потушен, спасатели зашли в дом и нашли тело ребенка. Также в одной из комнат они обнаружили мужчину, который получил ожоги различной степени тяжести.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели ребенка. Назначена экспертиза.