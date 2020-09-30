Ребенок погиб во время пожара в частном доме в Тюмени

В Тюмени во время пожара в частном доме погиб ребенок. Еще трое несовершеннолетних с глубокими ожогами находятся в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в среду, 30 сентября, около пяти часов в садово-некоммерческом товариществе «Малинка», сообщает nashgorod.ru со ссылкой на данные оперативного штаба Тюмени. Загорелся частный двухэтажный жилой дом на улице Земляничная.

Ориентировочно через 20 минут после начала пожара поступил звонок в диспетчерскую скорой. Экстренно прибывшие на вызов медики обнаружили тело погибшего ребенка. Еще трое в возрасте 3, 8 и 11 лет, получившие различные травмы и ожоги, были помещены в областную клиническую больницу № 1.

Их состояние оценивается как тяжелое, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. У детей глубокие ожоги, большой — от 55 до 65 процентов — поверхности тела Они находятся в реанимации под постоянным наблюдением врачей.

Сразу после сообщения о пожаре на место ЧП прибыли сотрудники МЧС в составе 19 человек и 10 единиц техники. Огонь был потушен около шести часов.