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    17 ноября 2021, 16:54

    Ребенок погиб во время пожара под Красноярском

    ИА НСН: четыре человека пострадали во время пожара в частном доме

    Оксана Лавнюженко

    В Красноярском крае во время пожара в частном доме погиб ребенок, еще четверо человек были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По информации сотрудников МЧС, возгорание произошло в городе Назарово в двухэтажном деревянном доме. Сейчас пожар полностью потушен, написало ИА НСН.

    Что стало причиной возгорания, не сообщается. Одна из версий — несоблюдение правил безопасности при топке печи. На тушении работали 25 человек и девять единиц техники. Среди пострадавших оказались трое детей.