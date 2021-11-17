Ребенок погиб во время пожара под Красноярском

В Красноярском крае во время пожара в частном доме погиб ребенок, еще четверо человек были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации сотрудников МЧС, возгорание произошло в городе Назарово в двухэтажном деревянном доме. Сейчас пожар полностью потушен, написало ИА НСН.

Что стало причиной возгорания, не сообщается. Одна из версий — несоблюдение правил безопасности при топке печи. На тушении работали 25 человек и девять единиц техники. Среди пострадавших оказались трое детей.