Происшествия 04 марта 2023, 21:26 Ребенок погиб во время плавания на самодельной лодке на Кубани СК: на Кубани восьмилетний мальчик утонул во время катания на найденной лодке Telegram

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Восьмилетний мальчик погиб, катаясь на самодельной лодке в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета в Telegram-канале.

Трагический случай произошел в Выселковском районе Краснодарского края. Двое восьмилетних мальчиков решили поплавать на самодельной лодке, которую нашли на берегу реки Бейсуг. Однако лодка начала тонуть, один из детей погиб.

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Одного мальчика спас местный житель, оказавшийся недалеко. Мужчина услышал крики о помощи и успел вытащить ребенка. Второй школьник к тому времени уже ушел под воду. Его тело спасатели обнаружили 4 марта.

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«В настоящее время следователи территориального отдела осмотрели место происшествия, назначили судебные медицинские и другие экспертизы», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование дела взял на контроль руководитель регионального управления СК Андрей Маслов.