Ребенок погиб в Ульяновске во время игры в прятки с родителями

По словам представителя надзорного ведомства, мальчик проживал в благополучной семье.

«Родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни», — пояснил представитель региональной прокуратуры. Надзорное ведомство начало проверку работы органов опеки.

Пресс-служба регионального Следственного Управления СК РФ сообщила, что по факту смерти трехлетнего мальчика завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности.

По предварительным данным, ребенок умер в минувшее воскресенье, 5 января. Он находился в квартире на улице Отрадной вместе с родителями. Пока мальчик играл в своей комнате мама и папа оставили его одного. Через некоторое время уже мертвого мальчика нашли в кровати.

В настоящее время проводится необходимая проверка для установления всех обстоятельств случившегося. В частности, следователи забрали для изучения медицинские документы мальчика, а также назначили проведение судебной экспертизы.