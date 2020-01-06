    06 января 2020, 16:12

    Ребенок погиб в Ульяновске во время игры в прятки с родителями

    Анатолий Минкин

    Проверку по факту смерти трехлетнего мальчика начали следователи и сотрудники прокуратуры Ульяновской области. По предварительным данным, ребенок умер во время игры в прятки со своими родителями. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника регионального прокурора Василия Зиму.
    Ребенок погиб в Ульяновске во время игры в прятки с родителями

    По словам представителя надзорного ведомства, мальчик проживал в благополучной семье.

    «Родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни», — пояснил представитель региональной прокуратуры. Надзорное ведомство начало проверку работы органов опеки.

    Пресс-служба регионального Следственного Управления СК РФ сообщила, что по факту смерти трехлетнего мальчика завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности.

    По предварительным данным, ребенок умер в минувшее воскресенье, 5 января. Он находился в квартире на улице Отрадной вместе с родителями. Пока мальчик играл в своей комнате мама и папа оставили его одного. Через некоторое время уже мертвого мальчика нашли в кровати.

    В настоящее время проводится необходимая проверка для установления всех обстоятельств случившегося. В частности, следователи забрали для изучения медицинские документы мальчика, а также назначили проведение судебной экспертизы.