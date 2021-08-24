Ребенок погиб в результате ДТП в Нижнем Новгороде. 11-летнего мальчика сбили на переходе. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное УГИБДД.

Авария произошла 21-го августа на проспекте Гагарина. Иномарка «Мицубиси Аутлендер» на большой скорости наехала на школьника, который в этот момент переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший погиб на месте от полученных травм. Водитель за месяц до аварии привлекался за нарушение ПДД. Следователи завели уголовное дело. На данный момент прокуратура Нижнего Новгорода осуществляет проверку по факту ДТП.