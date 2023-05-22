Происшествия 22 мая 2023, 16:32 Ребенок погиб в результате пожара в Тюменской области

Читать 360tv в

В Тюменской области во время пожара в квартире погиб пятилетний ребенок. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Несчастный случай произошел ночью 22 мая в селе Уват. По предварительной информации, пожар мог случится из-за аварийного режима работы акустической колонки.

Реклама

Где в этот момент находились родители погибшего, не сообщается. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.