22 мая 2023, 16:32
Ребенок погиб в результате пожара в Тюменской области
В Тюменской области во время пожара в квартире погиб пятилетний ребенок. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Несчастный случай произошел ночью 22 мая в селе Уват. По предварительной информации, пожар мог случится из-за аварийного режима работы акустической колонки.
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Где в этот момент находились родители погибшего, не сообщается. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.
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