Происшествия 03 сентября 2023, 01:29 Ребенок погиб в результате ДТП в Ростовской области Госавтоинспекция: ребенок погиб в результате ДТП на шоссе в Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области / Telegram-канал

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ДТП произошло на трассе в Ростовской области. В результате аварии погиб ребенок, еще двое пассажиров пострадали. Их доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в Telegram-канале.

ДТП произошло 2 сентября в 18:35 на 145-м километре автодороги Котельниково — Песчанокопское. Предварительно, водитель за рулем Kia Cerato не справился с управлением и съехал на правую обочину. Из-за этого иномарка опрокинулась.

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«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир 2013 года рождения скончался в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что также в ДТП пострадали два пассажира, их госпитализировали.

Специалистам предстоит установить все обстоятельства ДТП.

Ранее в Нефтекамске пассажирский автобус въехал в остановку. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД Башкортостана. Пять человек, включая двух детей, доставили в больницу. Как отметили в ведомстве, на остановку с людьми наехала управлявшая ПАЗом 56-летняя женщина. В самом автобусе пассажиров не было.