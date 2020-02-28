Ребенок погиб в результате ДТП под Новосибирском

Сайт «Русская планета» сообщил, что ДТП произошло на 271-м километре трассы К-17Р. «Газель», двигавшаяся из села Майское, съехала в кювет. 12-летняя девочка умерла в больнице. Еще две женщины госпитализированы. У них травмы разной степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины инцидента.