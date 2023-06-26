Происшествия 26 июня 2023, 23:31 Ребенок погиб в пожаре в Марий Эл

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Пожар произошел в Йошкар-Оле 24 июня. В результате возгорания погиб трехмесячный ребенок. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГТРК Марий Эл.

Житель одной из квартир второго этажа многоквартирного дома почувствовал запах дыма и услышал крики. Он бросился на помощь соседям. Выбив окно, он помог выбраться из загоревшейся квартиры женщине и ее трехлетнему ребенку. Однако в квартире остался трехмесячный ребенок, который погиб в огне. В жилье было невозможно пройти без специальных средств защиты органов дыхания.