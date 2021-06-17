Ребенок погиб в ДТП в Волгограде

В Волгограде произошла смертельная авария с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

ДТП случилось на Третьей Продольной магистрали. 31-летняя женщина за рулем Chevrolet при попытке развернуться не предоставила преимущество в движении грузовику. В результате большегруз вписался в легковое авто. Шестилетний мальчик, сидевший в салоне авто, погиб. Автодели увезли в реанимацию. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.