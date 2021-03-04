Ребенок погиб в ДТП в Свердловской области

Произошла авария в Свердловской области. Погиб один человек. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Столкнулись легковая машина и грузовик. Пострадали два человека: водитель легковушки и его 18-летняя дочь. Четырехлетний ребенок скончался. Супруга водителя и мужчина за рулем грузовика остались целыми.

«Ребенка везли в детском удерживающем устройстве. Все остальные находившиеся в машине тоже были пристегнуты. Водитель грузовика остался цел», — рассказали в ведомстве.

Полиция проводит проверку.