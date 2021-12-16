Ребенок погиб в ДТП в Подмосковье

Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на дороге в подмосковном Щелковском автономном округе. Водитель «Chevrolet» выехал на встречку и врезался в «Газель», передал ТАСС.

В итоге погибла 11-летняя девочка — пассажирка легкового автомобиля. Еще двое — взрослая женщина и мальчик девяти лет оказались в больнице. Чудом остался цел третий ребенок из того же «Chevrolet», а водителю помощь оказали на месте.

На месте работают инспектора ДПС. По их мнению, «Chevrolet» оказался на встречной полосе по причине сильного заноса.

Ранее в Волгоградской области лобовое столкновение автомобилей LADA Priora и Nissan привело к гибели водителя. LADA под управлением 23-летнего водителя оказалась на встречной полосе, где в это время ехал Nissan.

В результате столкновения водитель отечественного авто получил смертельные травмы и умер на месте. Находившиеся в иномарке водитель и четверо пассажиров получили травмы и были госпитализированы.