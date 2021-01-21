21 января 2021, 19:16
Ребенок погиб в ДТП в Оренбургской области
Среди троих погибших в аварии в Оренбургской области был рыбенок. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на информацию ГУ МЧС по региону.
В автомобиле KIA, который столкнулся под поселком Заречье с микроавтобусом Ford Transit, в момент аварии находились три человека. Среди них был один ребенок. Все получили травмы, не совместимые с жизнью и погибли.
Из находившихся в микроавтобусе четырех человек были травмированы двое.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии на дороге.