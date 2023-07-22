Происшествия 22 июля 2023, 22:00 Ребенок погиб в ДТП с внедорожником в Адыгее МВД: водитель внедорожника наехал на людей в Адыгее, погиб ребенок

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Водитель внедорожника наехал на людей в Адыгее. В результате погиб мальчик, травмы получили четыре ребенка, сообщила пресс-служба МВД по Республике Адыгея. Кадры ДТП попали в распоряжение «360».

Ребенок погиб и шесть человек получили травмы из-за съехавшего со склона к набережной парка культуры и отдыха в Майкопе внедорожника, сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале. Он уже навестил в больнице всех пострадавших и взял на контроль ход расследования ЧП.

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По предварительным данным, водитель внедорожника двигался по улице Спортивной от улицы Гагарина в сторону городского парка. В какой-то момент он потерял управление и съехал со склона к набережной городского парка.

Жертвой ДТП стал девятилетний мальчик, еще несколько человек получили различные травмы. Как отметили в МВД, среди пострадавших есть четверо несовершеннолетних, которые ехали во внедорожнике. Также медики госпитализировали водителя и взрослого пассажира.

Сейчас в Адыгейской клинической больнице оказывают помощь четырем детям. Семилетняя девочка находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи. Правоохранители устанавливают причины происшествия.