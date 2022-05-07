Несовершеннолетний пассажир Kia Rio погиб при столкновении легковушки с внедорожником Toyota Land Cruiser на трассе в Республике Калмыкия 6 мая. По данным РЕН ТВ, внедорожник — кортеж главы региона.

Правоохранители заподозрили, что ДТП спровоцировал сотрудник администрации Калмыкии, выехав на встречную полосу. Сам глава республики ехал в другом автомобиле. Предполагаемый виновник ДТП находится под подпиской о невыезде, сообщил РЕН ТВ.

В пресс-службе ГУ МВД по республике информировали, что по факту аварии проводится проверка. Установлено, что ДТП случилось в 13:40 на 191-м километре федеральной трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь (территория Яшкултского района). Пассажир легкового автомобиля погиб, водитель и еще двое пассажиров пострадали. Их доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и экстренные службы. Расследование продолжается, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.