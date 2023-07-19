Происшествия 19 июля 2023, 02:50 Ребенок погиб в ДТП с девятью пострадавшими в Приморье Девять человек пострадали и один ребенок погиб в ДТП на трассе Владивосток — Хабаровск Прокуратура Приморского края

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Девять человек пострадали и один ребенок погиб при столкновении двух минивэнов на трассе Владивосток — Хабаровск в Приморье. Об этом в Telegram-канале сообщила прокуратура Приморского края.

ДТП произошло вечером 18 июля на 436 километре автотрассы.

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«Водитель Toyota Vellfire при выполнении обгона совершил столкновение с движущимся во встречном направлении Toyota Noah. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили двое водителей и восемь пассажиров транспортных средств, из которых трое несовершеннолетние», — уточнили в надзорном ведомстве.

Погиб один ребенок 2016 года рождения. По факту аварии назначили доследственную проверку. Ее проконтролирует Лесозаводская межрайонная прокуратура.

В Москве накануне в результате столкновения двух автобусов пострадали 11 человек. ДТП произошло на Осташковской улице в районе пересечения с МКАД, сообщил RT.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области 14-летняя девочка на велосипеде попала под колеса машины. Ребенок погиб на месте.