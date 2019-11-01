  • Ребенок погиб в ДТП под Ростовом

    01 ноября 2019, 19:15

    Ирина Нагайникова

    Страшное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Ростовской области, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУМВД России в регионе.

    Вечером в четверг на автодороге Ростов — Ставрополь столкнулись автомобили «Нива», Skoda и грузовик «ГАЗель».

    По версии следствия, «Нива» выехала на встречку и спровоцировала ДТП, сообщил портал «Дни.ру».

    Как сообщило ИА НСН, в аварии погиб несовершеннолетний пассажир Skoda. Трое человек — водитель «Нивы», а также водитель и пассажир Skoda — пострадали.