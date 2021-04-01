Ребенок погиб в ДТП на Кубани

В Краснодарском крае восьмилетний мальчик попал под колеса авто и погиб. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным издания, авария произошла в поселке Южном. Иномарка Renault Sandero сбила ребенка, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм он скончался. За рулем авто оказалась сотрудница полиции. Она признала свою вину.

«Является полицейским группы (комендантской) по охране объектов ОВД Отдела МВД по Динскому району, не находилась при исполнении служебных обязанностей», — уточнили в ведомстве.