Происшествия 08 декабря 2023, 00:19 Ребенок погиб в ДНР в результате обстрела ВСУ Мэр Горловки Приходько: в результате обстрела ВСУ погиб 13-летний мальчик Telegram-канал мэра города Ивана Приходько

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Мальчик погиб в Горловке в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела поселка шахты „Кочегарка“ со стороны украинских нацистов погиб 13-летний мальчик», — написал Приходько.

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По словам мэра, снаряд попал прямо в дом, в котором находился ребенок. Кроме того, в результате обстрела повреждены два дома: на улице Филина, 44 и Гречко, 34а, а также гараж на улице Циолковского.

Ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ повреждения получило здание детского сада в Никитском районе Горловки. Пострадали четыре мирных жителя, сообщил Иван Приходько.

Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР. Он находится в 50 километрах севернее Донецка. Город часто становится объектом атак со стороны Вооруженных сил Украины. Так, утром 15 ноября ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки снарядами натовского калибра, в том числе кассетными. В результате часть города осталась без света.

В конце октября американский журнал Time написал, что украинские власти потребовали от ВСУ взять Горловку, несмотря на нехватку людей и оружия.