30 декабря 2023, 13:26
Ребенок погиб в Брянской области из-за обстрела ВСУ
Брянский губернатор Богомаз сообщил о гибели ребенка из-за обстрела ВСУ
Украинские боевики атаковали села Кистер и Борщево Погарского района. В результате погиб ребенок 2014 года рождения, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
Вооруженные силы Украины выпустили по населенным пунктам более 10 снарядов из реактивных систем залпового огня.
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«Выражаю искренние соболезнования родным погибшего. Вся необходимая помощь семье будет оказана», — написал глава региона.
По предварительным данным, разрушений на земле не зафиксировали. На место случившегося прибыли оперативные и экстренные службы.
Утром 30 декабря дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в воздухе и перехватили 32 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Дроны уничтожили над Московской, Брянской, Курской и Орловской областями.
Украинские боевики начали атаковать Брянскую область ночью. В 00:21 Богомаз заявил об уничтожении двух беспилотников над Брянском. Еще три дрона сбили спустя 20 минут. Позже губернатор написал, что подразделения РЭБ ликвидировали БПЛА над областным центром.
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