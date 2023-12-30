Важное 30 декабря 2023, 13:26 Ребенок погиб в Брянской области из-за обстрела ВСУ Брянский губернатор Богомаз сообщил о гибели ребенка из-за обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали села Кистер и Борщево Погарского района. В результате погиб ребенок 2014 года рождения, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины выпустили по населенным пунктам более 10 снарядов из реактивных систем залпового огня.

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«Выражаю искренние соболезнования родным погибшего. Вся необходимая помощь семье будет оказана», — написал глава региона.

По предварительным данным, разрушений на земле не зафиксировали. На место случившегося прибыли оперативные и экстренные службы.

Утром 30 декабря дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в воздухе и перехватили 32 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Дроны уничтожили над Московской, Брянской, Курской и Орловской областями.

Украинские боевики начали атаковать Брянскую область ночью. В 00:21 Богомаз заявил об уничтожении двух беспилотников над Брянском. Еще три дрона сбили спустя 20 минут. Позже губернатор написал, что подразделения РЭБ ликвидировали БПЛА над областным центром.