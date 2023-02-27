Происшествия 27 февраля 2023, 14:14 Ребенок погиб в аварии под Волгоградом

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ДТП с участием детей произошло накануне на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в Камышине Волгоградской области. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на областное ГУ МВД.

Водитель Hyundai Elantra не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение, в результате чего машина перевернулась. В аварии скончалась семилетняя девочка, еще три человека, включая ребенка, получили травмы.

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На месте ДТП работали экипажи ДПС и следственно-оперативная группа.

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