Важное 14 августа 2023, 23:31 Ребенок погиб при взрыве в Махачкале Минздрав Дагестана: при взрыве в Махачкале погибли пятеро, среди них — ребенок Пресс-служба МЧС

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В результате взрыва на автозаправке в Махачкале погибли пять человек, серди них есть ребенок. Последние данные привел Минздрав Дагестана в своем Telegram-канале.

«По информации на данное время, в результате взрыва на АЗС на севере Махачкалы пять человек погибли, из них один ребенок», — уточнили в ведомстве.

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Пострадавших, подчеркнули в Минздраве, 15. Всех получивших ранения эвакуировали в крупные республиканские клиники. Ранее их доставили в ближайший стационар.

Лечение тех, кто пострадал, взяла на личный контроль министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Она уже выехала на место ЧП.

В Минздраве подчеркнули, что в медицинских учреждения достаточно коек для приема раненых. Все необходимые лекарства есть в наличии, в том числе препараты крови.

«Республиканская станция переливания крови обеспечивает стационары в полной мере», — заключили в ведомстве.

Взрыв в Махачкале прогремел вечером 14 августа. Загорелся автосервис, пламя перекинулось на находившуюся рядом АЗС.

Глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что погибли пять человек. В своем Telegram-канале он призвал воздержаться от распространения непроверенной информации.