Происшествия 25 апреля 2023, 15:53 Ребенок погиб при столкновении легковушки и грузовика в Ленобласти

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ДТП произошло неподалеку от Тосно в Ленинградской области. Там столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на данные аварийно-спасательной службы региона.

Авария произошла на автодороге М-10. В результате ДТП погиб ребенок. Кроме того, четыре человека получили серьезные травмы. Одну из пассажирок из искореженного кузова доставали спасатели. Всех пострадавших доставили в больницу.