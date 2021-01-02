Ребенок погиб при столкновении фуры с легковушкой в Подмосковье

«В 21:05 на 151-м километре автодороги „Урал“ на территории Луховиц произошло ДТП с участием двух транспортных средств — фуры Volvo и легкового авто Ford. В результате ДТП погибли три человека, среди них несовершеннолетняя девочка 2013 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в машине был еще четырехлетний ребенок. Он выжил и сейчас находится в больнице. В каком он состоянии — неизвестно.

Накануне под Серпуховом погиб фельдшер, который помогал пострадавшим в ДТП. Также в результате второй аварии, устроенной пьяным водителем, пострадали два сотрудника аварийно-спасательного отряда и инспектор ГИБДД. Педагог погибшего рассказал, что он стал первым волонтером на скорой. Юноша всегда ярко проявлял стремление помогать людям и любовь к профессии.