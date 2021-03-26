Ребенок погиб при столкновении фуры с легковушкой под Новосибирском

Утром в пятницу со стороны Новосибирска по направлению в Омск произошло столкновение фуры и легкового автомобиля. В результате погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в ГИБДД по области.

«В результате ДТП на месте погибли водитель и два пассажира Renault Sandero, в том числе малолетний ребенок. Личности и возраст погибших пассажиров устанавливаются», — передал сайт «Тайга.Инфо» слова представителя ведомства.

По предварительным данным, автомобиль Renault Sandero выехал на встречную полосу, где стукнулся с грузовиком КАМАЗ с прицепом. Сотрудники правоохранительных органов организовали доследственную проверку.

Источник фото: пресс-служба ГИБДД по региону

По данным группы во «Вконтакте» «Новосибирская служба эвакуации „АСТ-54“», смертельная авария произошла на трассе Р-254. За рулем легковушки сидел водитель 1984 года рождения. Пока неизвестно, по каким причинам кроссовер двигался по встречной полосе. О состоянии водителя большегруза не сообщается.

В Краснодарском крае накануне случилось ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки Volkswagen Polo.