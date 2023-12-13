Эксклюзив 13 декабря 2023, 16:44 Ребенок погиб при пожаре в Новой Москве Тринадцатилетняя девочка погибла во время пожара в частном доме в Новой Москве РИА «Новости»

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При пожаре в частном доме в Новой Москве погибла 13-летняя девочка. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его информации, к настоящему моменту пожар удалось ликвидировать. Пламя охватило два дома, хозяйственные постройки и автомобиль на площади в 110 квадратных метров.

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На месте происшествия образовались завалы, которые начали разбирать спасатели. Возможно, под обрушившимися конструкциями они найдут и других погибших.

Двухэтажный частный дом в поселке Минзаг загорелся днем 13 декабря. Очевидцы сообщили о детских криках, которые доносились из пылающего строения. Позже огонь перекинулся на соседнюю постройку.

Столичная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств и причин произошедшего, а также проведение доследственной проверки.