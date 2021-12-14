Ребенок погиб при пожаре на проспекте Стачек в Петербурге

Пожар произошел в Санкт-Петербурге на проспекте Стачек. В результате погиб ребенок. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на экстренные службы региона.

После сообщения о пожаре на место происшествия направили 15 сотрудников МЧС России и три единицы спецтехники. Возгорание охватило площадь в четыре квадратных метра. После ликвидации пожара в двухкомнатной квартире обнаружили тело несовершеннолетнего. На данный момент на месте происшествия работают следователи. Они устанавливают обстоятельства случившегося.