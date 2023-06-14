Происшествия 14 июня 2023, 07:47 Ребенок погиб при пожаре на даче в Новосибирске МЧС: в Новосибирске в результате пожара погиб ребенок, еще один пострадал Пресс-служба МЧС

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В Новосибирской области на территории садового товарищества при пожаре в дачном доме погиб 11-летний мальчик, еще один пострадал. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное управление МЧС.

По данным ведомства, вызов на пульт дежурного поступил в 07:52 14 июня. К приезду спасателей огонь полностью охватил баню и само здание. Обрушилась кровля.

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«На ликвидацию возгорания на предварительной площади 33 квадратных метра потребовалось семь минут», — уточнили в управлении.

Родители спасли из горящего строения четырехлетнего мальчика. Ребенка госпитализировали в ожоговый центр. Погиб 11-летний мальчик. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и психологи, они оказывают помощь пострадавшим.

Накануне в Москве загорелся рынок «Садовод». По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание. Очевидец рассказал «360», что проводка на рынке была неисправна. В результате от отравления продуктами горения пострадал один человек. Информации о его состоянии нет.