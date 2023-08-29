Ребенок погиб при обстреле поселка в Брянской области украинскими боевиками | 360°

Важное 29 августа 2023, 16:53 Ребенок погиб при обстреле поселка в Брянской области украинскими боевиками Глава Брянской области: есть погибшие при обстреле Климова, среди них — ребенок РИА «Новости»

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Люди погибли при обстреле поселка Климово в Брянской области из РСЗО Вооруженными силами Украины, среди жертв — один ребенок. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

«По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок», — написал глава региона.

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При обстреле пострадали пять мирных жителей, в том числе дети, сообщил Богомаз. Кроме того, повредило школу и несколько местных административных зданий, есть разрушения жилых домов. Из-за атаки украинских боевиков в поселке нарушилось энергоснабжение.

На месте работают оперативные и экстренные службы, сообщил глава Брянской области. Всем пострадавшим оказывают необходимую медпомощь, заверил Богомаз.

Во время обстрела ВСУ глава администрации Климовского района Александр Исаев призвал людей срочно пройти в укрытия. Местный житель сообщил «360», что во время атаки в поселке объявили тревогу. Всего мужчина насчитал около 10 выстрелов.