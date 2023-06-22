Эксклюзив 22 июня 2023, 22:47 Ребенок погиб при ДТП с участием мотоцикла и легковушки в Новой Москве «360»: два мотоцикла и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве РИА «Новости»

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ДТП с участием двух мотоциклов и легкового автомобиля произошло в поселении Первомайское, которое входит в состав Троицкого административного округа города Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По данным источника «360», в результате аварии погиб ребенок. Еще двое детей и один взрослый пострадали. На место ДТП прибыли четыре машины скорой помощи.

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Медики вызвали вертолет для транспортировки пострадавших, добавил источник «360».

Вся информация об аварии пока уточняется. Данные о состоянии потерпевших выясняются.