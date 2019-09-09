  • Ребенок погиб после падения из окна девятого этажа в Севастополе

    09 сентября 2019, 15:45

    Ольга Чеснокова

    Десятимесячный мальчик упал из окна квартиры на девятом этаже дома в Севастополе. От полученных травм ребенок скончался, сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по республике.

    Отец десятилетнего мальчика достал его из кроватки, надеясь, что ребенок поползет к маме. После этого он ушел на кухню разговаривать по телефону. Однако малыш взобрался на диван, затем на подоконник и выпал в окно.

    Родители заметили исчезновение малыша и начали искать его в квартире. Поиски не увенчались успехом, поэтому они выглянули в открытое окно и увидели тело сына.

    Следователи Гагаринского района Севастополя начали проверку, чтобы установить обстоятельства происшествия. Семья малыша не состояла на учете в органах по делам несовершеннолетних и органах опеки.