Ребенок погиб после падения из окна девятого этажа в Севастополе

Отец десятилетнего мальчика достал его из кроватки, надеясь, что ребенок поползет к маме. После этого он ушел на кухню разговаривать по телефону. Однако малыш взобрался на диван, затем на подоконник и выпал в окно.

Родители заметили исчезновение малыша и начали искать его в квартире. Поиски не увенчались успехом, поэтому они выглянули в открытое окно и увидели тело сына.

Следователи Гагаринского района Севастополя начали проверку, чтобы установить обстоятельства происшествия. Семья малыша не состояла на учете в органах по делам несовершеннолетних и органах опеки.