Ребенок погиб после ДТП в Башкирии

В Башкирии случилось ДТП, жертвой которого стал маленький ребенок. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

Авария произошла накануне на 11-м километре автодороги Верхние Киги — Ибраево. 33-летний водитель Mitsubishi Lancer съехал с дороги и машина перевернулась. Находившиеся в салоне семимесячная девочка и мальчик, которому было два с половиной месяца, пострадали. Последний скончался после госпитализации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.