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    13 июля 2021, 20:39

    Ребенок погиб после ДТП в Башкирии

    Артур Блянихов

    В Башкирии случилось ДТП, жертвой которого стал маленький ребенок. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

    Авария произошла накануне на 11-м километре автодороги Верхние Киги — Ибраево. 33-летний водитель Mitsubishi Lancer съехал с дороги и машина перевернулась. Находившиеся в салоне семимесячная девочка и мальчик, которому было два с половиной месяца, пострадали. Последний скончался после госпитализации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.