Ребенок погиб под колесами машины в Волгоградской области

По данным полицейских, авария произошла в 20:20 (19:20 по московскому времени) 9 августа. 21-летний водитель иномарки сбил ребенка, который ехал по проезжей части в попутном направлении.

Ребенок получил тяжелые травмы и умер в больнице. О причинах ДТП информации пока нет.

В конце июля в Салаватском районе Башкирии вблизи деревни Юнусово столкнулись фура и микроавтобуса Ford Tranzit. Травмы получила семилетняя девочка, которая ехала в микроавтобусе. Две пассажирки Ford погибли. Об этом сообщил сайт Today News Ufа.