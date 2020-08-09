facebook_pixel
    09 августа 2020, 11:40

    Ребенок погиб под колесами машины в Волгоградской области

    Андрей Иванов

    Водитель легковушки KIA Rio сбил семилетнего мальчика, который ехал на велосипеде в поселке Елань Волгоградской области. Ребенок умер от травм в больнице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

    По данным полицейских, авария произошла в 20:20 (19:20 по московскому времени) 9 августа. 21-летний водитель иномарки сбил ребенка, который ехал по проезжей части в попутном направлении.

    Ребенок получил тяжелые травмы и умер в больнице. О причинах ДТП информации пока нет.

    В конце июля в Салаватском районе Башкирии вблизи деревни Юнусово столкнулись фура и микроавтобуса Ford Tranzit. Травмы получила семилетняя девочка, которая ехала в микроавтобусе. Две пассажирки Ford погибли. Об этом сообщил сайт Today News Ufа.

    Новости SMI.FM