Ребенок погиб под колесами электрички в Раменском

Утром в пятницу электричка насмерть сбила девочку в Раменском городском округе. Следственный комитет проводит проверку.

По предварительным данным, 18 декабря примерно в 08:10 электропоезд, следовавший со станции Шиферная в Москву, сбил десятилетнюю девочку в районе станции Фабричная. Об этом «360» рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования девочки на Казанском направлении московской железной дороги», — уточнила она.

На месте происшествия работает следственная группа. Она осмотрела поезд, опросила членов локомотивной бригады и очевидцев случившегося.

Выясняются все обстоятельства и причины случившегося. По результат проверки будет принято процессуальное решение.