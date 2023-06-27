Происшествия 27 июня 2023, 15:31 Ребенок погиб под колесами автомобиля на Кубани

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Смертельное ДТП произошло в Новопокровском районе Краснодарского края. Там под колеса машины попал девятилетний велосипедист. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария случилась 26 июня. Водитель LADA Kalina направлялся по дороге в Калниболотской. По обочине на велосипеде ехал ребенок.

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В какой-то момент водитель легковушки не справился с управлением и сбил мальчика. Ребенок получил серьезные травмы и погиб на месте происшествия. Сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.