27 июня 2023, 15:31
Ребенок погиб под колесами автомобиля на Кубани
Смертельное ДТП произошло в Новопокровском районе Краснодарского края. Там под колеса машины попал девятилетний велосипедист. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Авария случилась 26 июня. Водитель LADA Kalina направлялся по дороге в Калниболотской. По обочине на велосипеде ехал ребенок.
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В какой-то момент водитель легковушки не справился с управлением и сбил мальчика. Ребенок получил серьезные травмы и погиб на месте происшествия. Сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.
ДТП
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