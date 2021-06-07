Ребенок погиб от удара током во дворе жилого комплекса в Челябинске

В Челябинске погиб от удара током 10-летний мальчик. Ребенок во время прогулки во дворе жилого комплекса схватился за оголенный провод, который лежал на земле.

«Вечером 6 июня 2021 года на территории одного из жилищных комплексов города Челябинска обнаружено тело 10-летнего мальчика с признаками поражения электрическим током», — сообщили в Следственном комитете региона.

В ведомстве завели уголовное дело по части 2 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, оголенный провод лежал на земле. Мальчик схватился за него и умер от удара током.

Сейчас следователи устанавливают владельца технического объекта и должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания на участке.

В конце марта двое студентов Сахалинского госуниверситета погибли в общежитии из-за удара током от неисправного водонагревателя. Один из молодых людей пошел мыться, его ударило током от водонагревателя. Другой студент попытался его спасти, но в итоге погиб сам. На проблемы с проводкой в здании жаловались и до этого.