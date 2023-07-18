Происшествия 18 июля 2023, 02:37 Ребенок погиб на водном аттракционе в Смоленской области СК: мальчик утонул при купании на водных батутах в Смоленской области РИА «Новости»

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Ребенок утонул во время купания на водных батутах в деревне Лебедки Гагаринского района Смоленской области. Пятилетний мальчик был в сопровождении своего отца, сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем Telegram-канале.

Уголовное дело завели по факту гибели ребенка на аттракционе. Контролирует его расследование руководитель следственного управления области.

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«По факту смерти пятилетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи также дадут оценку действиям организатора водного аттракциона, который не обеспечил безопасность отдыхающих, добавили «Известия».

Прокуратура Москвы ранее сообщила об обнаружении в Первом Путяевском пруду на территории парка «Сокольники» тела 14-летнего мальчика. Предварительно, подросток был с друзьями на пруду и пошел купаться. Ребенок ушел под воду и не смог вынырнуть самостоятельно. Спасти школьника не удалось.