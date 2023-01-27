Происшествия 27 января 2023, 12:08 Ребенок пяти лет погиб в ДТП в Приморье

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Смертельное ДТП произошло накануне на трассе Хабаровск — Владивосток в Приморском крае. Об этом написал сайт vostokmedia.com .

Водитель Honda Odyssey врезался в грузовик ISUZU ELF в районе поселка Раздольное при обгоне. Honda сначала задела легковушку, которая ехала в ту же сторону. Затем ее вынесло на «встречку», где иномарка столкнулась с грузовиком.

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В результате аварии погиб ребенок пяти лет. Женщину вместе с двумя детьми госпитализировали. Сейчас расследованием дела занимается прокуратура.