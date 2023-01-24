Происшествия 24 января 2023, 18:53 Ребенок отравился угарным газом в Самаре

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Маленький мальчик отравился угарным газом в Самаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области.

Ситуация произошла 23 января 2023 года в квартире дома № 85 на улице Мориса Тереза. Из-за нарушения эксплуатации газового оборудования произошла утечка. В результате пострадал ребенок 2017 года рождения. Его доставили в медицинское учреждение.

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Данный случай является уже пятым в этом году.

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