Шестилетний ребенок отравился таблетками в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ситуация произошла 8 декабря в квартире на улице Асафьева. Родители не смогли усмотреть за мальчиком. В результате ребенок съел неизвестные лекарственные средства. Он заработал острое отравление. Его госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу № 5 им. Н. Ф. Филатова.

Мать мальчика после случившегося увезли в психиатрическую больницу. Женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.