Ребенок отравился таблетками родителей в Петербурге

Врачи скорой помощи госпитализировали днем 13 мая четырехлетнего ребенка из жилья на 5-й Красноармейской улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом рассказали «Невские новости».

Его доставили в детскую городскую больницу № 19 в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у ребенка острое пероральное отравление средством от боли в животе дюспаталином. Мальчик 2016 года рождения по недосмотру родителей съел таблетки. Известно, что родителям ребенка 25 и 26 лет. Семья на учете в ПДН не состоит, рассказали правоохранители.

Препарат применяют для симптоматического лечения вздутия живота, спазмов, диареи или запора. ВОЗ относит препарат к группе средств от функциональных желудочно-кишечных расстройств.