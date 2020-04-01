Ребенок отравился психотропными веществами в Санкт-Петербурге

Сайт «Известия» написал, что мальчик 2014 года рождения был доставлен в больницу с отравлением. Его забрали из дома № 35/3 по Морской набережной Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Отец ребенка рассказал, что он вместе с сыном находился в гостях около 23:00. Там он выпил какую-то жидкость из пластиковой бутылки. По данным экспертизы, в составе содержимого бутылки была соль оксимасляной кислоты.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка по факту случившегося.