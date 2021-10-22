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    22 октября 2021, 12:22

    Ребенок отравился наркотиком в Петербурге

    «Невские новости»: двухлетний мальчик попал в больницу с тяжелым отравлением наркотическим веществом

    Полина Гребенщикова

    Двухлетний ребенок поступил в одну из больниц Санкт-Петербурга с отравлением неизвестным веществом. Анализ показал, что это был наркотик, сообщили «Невские новости».

    Ребенок в тяжелом состоянии. Предположительно, наркотическое вещество хранилось дома и попало к нему по недосмотру родителей.

    Правоохранительные органы проводят проверку, написали «Дни.ру».