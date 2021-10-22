22 октября 2021, 12:22
Ребенок отравился наркотиком в Петербурге
«Невские новости»: двухлетний мальчик попал в больницу с тяжелым отравлением наркотическим веществом
Двухлетний ребенок поступил в одну из больниц Санкт-Петербурга с отравлением неизвестным веществом. Анализ показал, что это был наркотик, сообщили «Невские новости».
Ребенок в тяжелом состоянии. Предположительно, наркотическое вещество хранилось дома и попало к нему по недосмотру родителей.
Правоохранительные органы проводят проверку, написали «Дни.ру».