Ребенок отравился наркотиком в Петербурге

Двухлетний ребенок поступил в одну из больниц Санкт-Петербурга с отравлением неизвестным веществом. Анализ показал, что это был наркотик, сообщили «Невские новости».

Ребенок в тяжелом состоянии. Предположительно, наркотическое вещество хранилось дома и попало к нему по недосмотру родителей. Правоохранительные органы проводят проверку, написали «Дни.ру».