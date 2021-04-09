Ребенок отравился дымом в Саратовской области

Двухлетняя девочка отравилась дымом во время пожара в Саратовской области. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в однокомнатной квартире. Спасатели быстро потушили огонь и эвакуировали жителей. Ребенку потребовалась медицинская помощь. Девочка отравилась продуктами горения и сейчас находится в больнице. Правоохранители проводят проверку и выясняют причину пожара.