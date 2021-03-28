Ребенок остался без части пальца после травмы в детсаду в Тольятти

Трехлетняя девочка лишилась части пальца из-за травмы в детском саду № 187 «Солнышко» в Тольятти. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Ребенок 22 марта получил такую травму, что пришлось ампутировать часть фаланги пальца.

«Проверяется соблюдение администрацией детского учреждения требований законодательства о безопасности детей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители опросили отца девочки и воспитателей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, в прокуратуре опровергли информацию, что в интернете распространяют ложную информацию о бездействии ответственных органов.

До этого мама пострадавшего ребенка написала пост во «ВКонтакте». Она рассказала, что в 08:00 привела дочь в детсад, а в 11:00 ей по телефону позвонила воспитательница. Педагог сообщила, что ребенку прищемили палец, и попросила приехать.

«Когда я зашла в группу, я увидела своего ребенка с перебинтованным пальцем, воспитатель и медицинская сестра пояснили, что мы можем проехать в травмпункт, чтобы исключить перелом. При этом попросили подписать отказ от вызова скорой помощи, поскольку в этом нет необходимости, ввиду того, что мы сами поедем в травмпункт», — написала мать пострадавшей.

В травмпункте сказали, что необходимо провести операцию. А в Тольяттинской городской детской клинической больнице доктор сообщил, что у ребенка видна кость и нет части мягких тканей. Девочке провели операцию.