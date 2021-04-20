Ребенок оперся на москитную сетку на окне и упал

Семилетний ребенок из Пензы уперся на москитную сетку, закрывающую окно. Однако она не выдержала нагрузки, и мальчик выпал из проема. Об этом рассказало РИА ФАН.

Все случилось 17 апреля в двухэтажном строении на улице Садовое кольцо. После случившегося на место проишествия пришла мать ребенка, которая до этого находилась в здании. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Инцидентом заинтересовался СК по региону. Проводится проверка.

«Следственное управление в очередной призывает родителей не оставлять без присмотра детей, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья. По возможности, оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их», — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Евгения Воеводина.